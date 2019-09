Alpinista del Pescarese perde appiglio e si ferisce sul Corno Piccolo

Brutta disavventura nella giornata di oggi, venerdì 13 settembre, per un alpinista di Tocco da Casauria che è rimasto ferito mentre si stava arrampicando sul Corno Piccolo del Gran Sasso.

L'uomo, un 53enne, è rimasto infortunato dopo aver perso l'appiglio all'altezza del secondo tiro di corda (era primo di una cordata di due persone).

L'alpinista si trovava a circa 2300 m s.l.m., mentre stava arrampicando sulla via Aficionados, via alpinistica situata sulla seconda spalla del massiccio.

Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico e grazie al supporto di una squadra di terra è stato ultimato il recupero intorno alle ore 16. Il tecnico di elisoccorso, per la presenza di fitti banchi di nebbia che offuscavano a tratti la visibilità, ha operato direttamente in parete, recuperando l’infortunato per mezzo del verricello. Dopo una prima medicalizzazione e stabilizzazione da parte del sanitario del 118, avvenuta ai Prati di Tivo, l’alpinista, che ha riportato varie escoriazioni e una sospetta frattura della caviglia sinistra, è stato trasportato all’ospedale San Salvatore di L’Aquila.