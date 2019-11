Sgomberati altri due alloggi popolari occupati da abusivi a Pescara - FOTO

Riprendono le attività di sgombero di alloggi popolari occupati abusivamente a Pescara. Questa mattina c'è stato un blitz interforze che ha visto la partecipazione anche della polizia municipale e dei vigili del fuoco, in due appartamenti ubicati in via Tripodi e in via Aldo Moro.

Gli alloggi sono stai sequestrati e sono già stati assegnati ad altrettante famiglie che erano in lista regolarmente nella graduatoria comunale. Sul posto anche il sindaco Masci che ha annunciato lo sgombero con un post su Facebook:

Questa mattina altri due provvedimenti di sequestro eseguiti in via Tripodi e in via Aldo Moro. Gli alloggi liberati sono già stati assegnati a due famiglie che ne avevano diritto. A Pescara la legalità vince!

Il 13 novembre scorso c'era stato un altro intervento in via Rigopiano, dove quattro alloggi furono liberati e messi a disposizione dei legittimi assegnatari in graduatoria, mentre un quinto alloggio è stato recuperato anche se è stato trovato vuoto al momento del controllo.