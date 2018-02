Allerta Meteo Buran: Pescara si prepara con 90 tonnellate di sale

Il Comune si prepara in vista della possibile ondata di gelo e neve che dovrebbe arrivare sul nostro Paese ed anche in Abruzzo a partire da domenica sera e per le successive 36 48 ore. L'assessore Teodoro, infatti, ha fatto sapere che le scorte di sale a disposizione sono salite a 90 tonnellate, pronte per essere distribuite su tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone collinari di San Silvestro e Pescara Colli.

Tutto pronto anche per il Centro Operativo Comunale che sarà aperto qualora l'emeegenza dovesse essere confermata: