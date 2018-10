Maltempo: scatta l'allerta fiumi in Abruzzo, ecco le zone interessate

Scatta l'allerta fiumi in Abruzzo per il 22 e 23 ottobre a seguito del maltempo che continua a persistere sulla nostra regione. Lo comunica il Centro Funzionale.

Nella giornata odierna (22 ottobre) è prevista criticità moderata con allerta arancione per rischio idrogeologico localizzato sui bacini Tordino-Vomano, del Pescara e del Sangro. Prevista, invece, criticità ordinaria con allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul bacino dell'Aterno e della Marsica.

Il Centro Funzionale invita i Comuni in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, soprattutto nelle aree in cui sono in atto frane e sulle zone dove insistono incendi.