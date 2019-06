"C'è una bomba a bordo", panico sul treno Pescara-Sulmona

Momenti di panico e di tensione oggi pomeriggio, intorno alle ore 17, quando una chiamata alla Polizia di Sulmona annunciava la presenza di una bomba sul treno regionale 12109 delle ore 16,15 proveniente da Pescara e diretto nella città ovidiana.

Sono intervenuti i Carabinieri di Popoli e le unità cinofile per verificare la veridicità della telefonata anonima. Il convoglio è stato controllato meticolosamente.

In via precauzionale i circa 40 passeggeri sono stati fatti scendere e hanno potuto proseguire il viaggio su alcuni bus navetta messi a disposizione dalle ferrovie dello Stato. Dell'ordigno nessuna traccia. Si indaga per risalire all'identità del mitomane.