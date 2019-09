Allarme bomba alla stazione di Pescara: sospesa la circolazione ferroviaria

Stazione evacuata e circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale lungo le linee Terni – Sulmona, Pescara – Sulmona, Civitanova Marche – Albacina, Porto d’Ascoli – Ascoli, Giulianova – Teramo, Pescara – Ancona. Lo ha fatto sapere Rfi a seguito dell'allarme bomba scattato alle 13.50.

L'interruzione ferroviaria è servita all'autorità giudiziaria per effettuare gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco e degli artificieri della polizia per escludere la presenza di ordigni radioattivi, come annunciato da una telefonata anonima. La stazione ed anche il Posto Centrale, dal quale si controlla la circolazione ferroviaria di alcune linee in Abruzzo, Marche, Umbria e Molise, sono stati evacuati. Nessun treno è rimasto fermo in linea.

Intanto sul posto sono arrivati l'assessore Di Nisio ed il consigliere comunale Pignoli che hanno provveduto a distribuire bottiglie d'acqua alle centinaia di persone costrette ad evacuare dalla stazione durante i controlli.