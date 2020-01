Esito negativo dopo i controlli degli artificieri: nessuna bomba nella scuola di via Scarfoglio - FOTO

Allarme bomba rientrato nell'istituto comprensivo 6 di via Scarfoglio a Pescara. Questa mattina, infatti, era scattata l'evacuazione dopo una telefonata anonima che annunciava la presenza di un ordigno. Sono terminati poco fa i rilievi e gli accertamenti degli artificieri assieme al nucleo cinofili antiesplosivi che hanno dato esito negativo, dunque non vi era alcun ordigno.

La telefonata, come accertato dagli inquirenti, è partita da una cabina telefonica in via Virgilio. Nella scuola si stava svolgendo fra l'altro l'open day, con la presenza quindi anche dei genitori e di persone esterne all'istituto.