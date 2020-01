Allarme bomba all'Istituto Comprensivo di via Scarfoglio durante l'open day - FOTO

Momenti di paura questa mattina in via Scarfoglio, dove è scattato un allarme bomba nell'istituto comprensivo 6. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia che hanno evacuato tutto l'edificio, dove fra l'altro era in corso l'open day e dunque oltre ad alunni e personale didattico e di servizio, erano presenti anche genitori e visitatori esterni.

L'area è stata interdetta fra via Silone e il torrente Vallelunga. L'allarme è scattato dopo l'arrivo di una telefonata anonima. Sul posto anche gli artificieri che si occuperanno della bonifica dell'area, per capire se realmente vi è un ordigno operando anche con l'unità cinofila specializzata.