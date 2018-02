Allagamenti in via Thaon de Revel: sopralluogo del Comune e della Regione

Sopralluogo congiunto del Comune e della Regione, assieme ai vertici Aca ed Ater, per la questione degli allagamenti in via Thaon de Revel che interessa in particolare la zona delle case popolari. Da tempo i residenti, infatti, in caso di pioggia e maltempo segnalano allagamenti che causano disagi e danni.

Sul posto sono intervenuti anche gli operai che hanno avviato la pulizia della condotta delle acque bianche. Inoltre la soluzione per risolvere definitivamente il problema è stata individuata nell'allaccio diretto degli impianti fognari delle case Ater al Fosso Bardet. I lavori saranno condotti grazie a fondi regionali. Presenti sul posto fra gli altri il segretario personale del Presidente della Regione Enzo Del Vecchio e il vicesindaco Blasioli.