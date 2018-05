Allagamenti, crolli e frane: maxi esercitazione a Montesilvano

Montesilvano si è svegliata ieri mattina in uno stato di forte agitazione per affrontare i test delle esercitazioni previste da Montex 2018, organizzata da Comune, Croce Rossa e Protezione Civile.

L'allestimento del Coc, Centro operativo comunale, è stato alla base dell'intenso lavoro interforze per coordinare i soccorsi nelle situazioni di rischio simulate. Il primo allarme ha riguardato due auto intrappolate nel sottopasso allagato di viale Aldo Moro, poi le operazioni si sono spostate nell'istituto tecnico Alessandrini per testare la delicata situazione del crollo di un controsoffitto e gestire l'evacuazione degli studenti. Infine, l'emergenza frane in via Colle Portone sulla strada del lungofiume Saline.

Il Sindaco della città Francesco Maragno ha seguito con particolare attenzione e coinvolgimento la macchina dei soccorsi e a fine esercitazione si è congratulato con tutti gli intervenuti.

"Si è trattato di un metodo per cementare lo spirito di collaborazione tra tutti i soggetti che intervengono in caso di emergenza e fluidificare gli interventi. La prevenzione è un aspetto molto importante per una buona gestione delle criticità. Convinti di questo, il nostro Comune è uno dei pochi in Abruzzo ad aver aggiornato il piano di emergenza comunale. Alle prove pratiche con le simulazioni, abbiamo voluto abbinare anche un momento formativo aperto alla cittadinanza, proprio per dare alle persone gli strumenti utili per agire nel modo più corretto in casi di emergenza".

Montex 2018 si concluderà oggi con il convegno "Rischio Meteo idrogeologico e idraulico - Comuni e Protezione Civile a sistema" in programma al Pala Dean Martin.