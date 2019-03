Nuova operazione a Rancitelli, scoperti 10 allacci abusivi all'elettricità e 2 al gas

Forze dell'Ordine in azione anche questa mattina, mercoledì 6 marzo, nel rione di Rancitelli a Pescara.

La nuova operazione, che va a rafforzare i servizi di vigilanza e controllo del territorio è stata disposta dal Questore Francesco Misiti.

Sul posto sono intervenuti la polizia di Stato con Reparto Prevenzione Crimine, Squadra Volante e Squadra Mobile, polizia municipale e Guardia di Finanza, che hanno presidiato l’intero quartiere e le zone adiacenti, allo scopo di dare maggiore impulso all’attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche di altri illeciti di microcriminalità diffusa, quali furti, rapine e ricettazione, a esso collegati.

Durante l'operazione sono state:

identificate 34 persone;

controllati 136 veicoli;

elevata 1 contravvenzione al Codice della Strada per veicolo sprovvisto di revisione;

effettuata 1 perquisizione domiciliare al “Ferro di Cavallo”.

Inoltre, sono stati anche accertati 10 allacci abusivi alla rete elettrica e gli occupanti dei relativi appartamenti, dopo essere entrati in possesso di vecchi contatori prelevati da abitazioni ubicate altrove, hanno realizzato l’allaccio abusivo, per lo più collegandosi al contattore condominiale. Per questo motivo sul posto è intervenuto il personale dell’Enel e ha provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi, effettuando il distacco delle forniture abusive e, soprattutto installando sul posto contatori antisabotaggio, di ultima generazione.

Il personale della polizia municipale sta identificando gli occupanti dei corrispondenti appartamenti, che saranno tutti denunciati all’Autorità Giudiziaria per il furto aggravato di energia elettrica. Tuttavia, fanno sapere dalla Questura, è ipotizzabile anche la ricettazione dei contatori sottratti altrove.

Analoga sorte per 2 persone, C.S. di anni 23 e C.G. di anni 34, denunciate per il furto di gas: infatti, negli appartamenti privi di contatore metrico gas, hanno installato abusivamente nuovi contatori (di libera vendita), staccati e posti sotto sequestro, allacciandoli direttamente alla rete primaria e rompendo i sigilli di sicurezza precedentemente apposti dal distributore sul rubinetto della citata presa primaria.