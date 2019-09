Si erano allacciati abusivamente alla rete condominiale, scoperti dai carabinieri

Si erano di nuovo allacciati abusivamente alla rete elettrica condominiale, ma sono stati scoperti dai carabinieri di Pescara, che hanno pertanto proceduto al distacco delle utenze illecite. Sono 2 gli allacci abusivi, uno al numero civico 169 e l'altro al numero civico 171 del Ferro di Cavallo, a Rancitelli, rilevati questa mattina dai militari dell'Arma.

Ma non è tutto, perché sempre oggi 10 carabinieri del Nor, coadiuvati dal personale dell'Ater, hanno ripetuto il controllo per identificare i 3 occupanti abusivi che non erano stati trovati il 28 agosto scorso. I 3 (si parla presumibilmente di nuclei famigliari) non sono stati rintracciati, probabilmente perché si erano allontanati dal quartiere per stabilirsi altrove.