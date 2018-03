Alessandro Neri: ritrovata in centro a Pescara la sua auto

E' stata ritrovata nella mattinata di oggi l'auto di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore scomparso da due giorni. La vettura, una Fiat 500 di colore rosso, era parcheggiata in via Mazzini in pieno centro a Pescara davanti alla pizzeria Maruzzella. Ora gli inquirenti analizzeranno il veicolo per cercare qualche traccia o pista utile per le indagini, considerando che si tratta di una scomparsa anomala.

A detta della madre, che ha lanciato un appello su Facebook, Alessandro non aveva problemi economici lavorando nell'azienda del padre e soprattutto non ha portato con sè vestiti, ad indicare che non si tratta di un viaggio o di una partenza comunque pianificata. Il cellulare risulta staccato.

Chiunque dovesse vederlo o avere sue notizie è pregato di contattare le forze dell'ordine.