Morto Aldo Lavorato, storico titolare della pizzeria "Regina" di via Mazzini

Lutto nel mondo della ristorazione di Pescara per la scomparsa di Aldo Lavorato, storico titolare della pizzeria "Regina" di via Mazzini.

Lavorato aveva 70 anni e lascia la figlia Francesca. Il suo funerale è stato celebrato a Parma dove era ricoverato.

A causa dei problemi di salute, da qualche tempo, aveva anche lasciato la sua attività di ristorazione cedendo il locale.

Molto amato e conosciuto nella zona del centro cittadino era anche definito il "professore" per i suoi trascorsi nell'insegnamento. I prodotti che serviva nel suo ristorante li comprava nel mercato di piazza Muzii.

Questo il ricordo di Benedetto Gasbarro, suo vicino di casa:

«Ho sempre avuto un ottimo rapporto, lui è sempre stato uno che si è adoperato per la zona centrale della città e lui insieme a pochi altri era rimasto il baluardo del commercio italiano in via Mazzini. Aveva un ottimo rapporto con tutti. I suoi migliori clienti erano persone del posto che gli hanno sempre riconosciuto grande signorilità. È stato uno che si è battuto per la pedonalizzazione delle vie del centro. Una persona veramente speciale, era molto apprezzato. Anche nell'ambito scolastico mi dicono che fosse molto apprezzato».