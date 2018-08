Alcol a minorenni, stop di 10 giorni alle serate in uno stabilimento di Pescara

Il Questore di Pescara, Francesco Misiti, ha disposto la sospensione delle licenze di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento musicale e danzante di uno stabilimento balneare del capoluogo adriatico in cui, l'altra notte, è stata accertata la somministrazione di alcolici a minori, tanto che alcuni ragazzi hanno avvertito malori e sono stati soccorsi dal 118. Il provvedimento resterà in vigore per dieci giorni, solo nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 8.

La Polizia amministrativa della Questura di Pescara era impegnata con l'Arta per i rilievi fonometrici negli stabilimenti balneari durante le ore notturne, quando gli agenti hanno notato tre ragazzini che, in successione, sono svenuti e si sono accasciati a terra. Un altro ragazzo, riferisce la Questura, aveva una ferita alla testa. I poliziotti hanno accertato che ai minori erano state somministrate bevande alcoliche.

Nel locale c'erano circa 200 persone, a fronte della capacità massima consentita dalla licenza di 100 utenti. Alla luce dei fatti, il Questore ha disposto, in via precauzionale, la sospensione delle licenze. Un provvedimento analogo era stato disposto venerdì, per sette giorni, nei confronti di un altro stabilimento balneare di Pescara.