Anziano si accascia e muore mentre fa la spesa, ecco come si chiamava

Si chiamava Alceo Paciocco il 73enne morto a Cepagatti in seguito a un malore che lo ha colpito mentre si trovava in un ipermercato a fare la spesa. L'uomo, ex assicuratore, risiedeva da tempo a Francavilla. Domani i funerali