Paura in via D'Annunzio, albero crolla all'improvviso su un'auto in sosta [FOTO]

Paura oggi pomeriggio in via Gabriele D'Annunzio, dove un albero si è improvvisamente abbattuto su una Smart nera in sosta, che si è lievemente danneggiata. L'episodio si è verificato all'altezza de "L'altrocinema".

Sul posto i vigli del fuoco di Pescara, che si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza. In base alle prime informazioni, il tronco della pianta era marcio, e per questo motivo sarebbe caduto.

Un altro intervento è stato effettuato in giornata dai pompieri lungo via Tintoretto, dove a causa del vento sono crollati a terra due alberi, finendo in mezzo alle automobili lì parcheggiate senza però, fortunatamente, provocare danni.