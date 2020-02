Paura a Pescara colli: albero cade sulla strada per il forte vento - FOTO

Paura ma per fortuna nessuna conseguenza per la caduta di un albero in via Santina Campana, a Pescara Colli. Sul posto sono intervenuti gli operai di Ambiente Spa che hanno rimosso la pianta, di grosse dimensioni, finita sulla carreggiata da un terreno privato.

Il crollo è avvenuto a causa del forte vento che nelle ultime ore sta interessando il Pescarese e gran parte della regione. Per fortuna nessuno transitava sul posto in quel momento e non si registrano danni a cose o persone. Ricordiamo che ieri a Scafa un grosso pino era crollato in via della Stazione su tre automobili, ferendo un uomo che si trovava all'interno di uno dei veicoli.