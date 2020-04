Paura in via Sacco a Pescara, grosso albero crolla sulle auto [FOTO]

Paura in via Sacco a Pescara per la caduta di un grosso albero nella serata di ieri, lunedì 20 aprile.

Un pino di grandi dimensioni è infatti crollato a causa della pioggia e del maltempo finendo su due automobili parcheggiate nella via.

Entrambi i veicoli, una Fiat Punto e una Mini, sono stati danneggiati dal tronco e dalla chioma dell'albero.

Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che si sono occupati, per 2 ore, della rimozione del pino e della messa in sicurezza dell'area con una autogru. C'è stato anche l'intervento di una volante della polizia stradale.