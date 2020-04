Albero cade in via Rio Sparto e danneggia 2 automobili [FOTO]

Sono stati diversi gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco a Pescara per il maltempo della giornata odierna, martedì 21 aprile.

Gli uomini del comando provinciale si sono occupati di alberi caduti e di infiltrazioni di acqua piovana dalle coperture di diverse abitazioni.

Il caso principale ha riguardato un albero caduto in via Rio Sparto che ha danneggiato 2 automobili che erano parcheggiate in strada. Stessa situazione che si è verificata ieri sera in via Sacco.