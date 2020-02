Albero cade su tre automobili a Scafa: un ferito [FOTO]

Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi a Scafa. Un uomo di 59 anni di Lettomanoppello è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un albero caduto su tre automobili in via della Stazione. In una delle vetture in transito si trovava l'uomo, che si è ritrovato l'enorme pino crollato anche in parte sulla sua automobile.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Alanno ed il 118. In stato di shock e con qualche contusione, è stato trasportato in ospedale a Pescara in codice giallo, ma dai primi accertamenti non ha riportato alcuna conseguenza seria. L'albero è caduto a causa del forte vento che si sta abbattendo in molte zone del Pescarese ed in particolare ad Alanno, dove vi sono altre situazioni a rischio dove il tetto di un edificio è stato divelto proprio dalle raffiche del vento garbino.

Il sindaco Giancola:

Stiamo mettendo in sicurezza le situazioni più a rischio ma le violente e improvvise raffiche non consentono agli operatori di lavorare in sicurezza

Ricordiamo che a Cugnoli, sempre a causa del forte vento, un incendio ha lambito alcune abitazioni private ma fortunatamente è stato domato e posto sotto controllo sempre dai vigili del fuoco di Alanno.