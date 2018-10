Pescara, pioppo cade su un'auto e sfonda il parabezza: ferita una donna

Poteva avere conseguenze drammatiche l'incidente capitato ad una donna di 49 anni nella tarda mattinata di oggi, colpita da un albero caduto sulla sua auto. La donna si trovava nella sua Citroen C3 ed era ferma per mangiare un panino in via Avezzano durante la pausa pranzo, quando un pioppo a causa del forte vento è caduto colpendo la vettura.

Il tronco ha sfondato il parabrezza ed ha distrutto il piantone dello sterzo. La donna ha riportato traumi alle gambe ed al femore ed è stata subito trasportata da un'ambulanza del 118 in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco che l'hanno estratta dall'auto e la polizia municipale. Ora gli adetti del Comune sono al lavoro per riparare un lampione danneggiato dalla caduta dell'albero. Danneggiata anche un'altra vettura parcheggiata in quel punto, una Citroen C1.