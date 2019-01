Famiglia costretta a vivere in un'auto, ecco come poterla aiutare

Qualcosa inizia a muoversi dopo la denuncia di Marco Forconi, che aveva portato all'attenzione dell'opinione pubblica il caso di una famiglia (composta da 4 persone più cane) costretta a vivere in auto.

Forconi, tempestato da centinaia di messaggi e telefonate, anche da fuori Pescara, ha già raccolto oltre 600 euro, frutto di donazioni: i soldi, ovviamente, saranno destinati alla famiglia in questione.

"La famiglia ringrazia vivamente tutti coloro che si stanno adoperando per prestare sostegno e conforto spirituale - fa sapere Forconi - Chiedo di contattarmi e, in maniera telegrafica ed epigrafica, comunicare cosa, come e quando donare. Invito inoltre ad attivarsi presso le istituzioni, in maniera condivisa e civile, senza lasciarsi andare a manifestazioni di protesta che potrebbero addirittura aggravare una situazione già drammatica".