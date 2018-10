Civitaquana, l'agricoltore colto da malore è morto davanti al figlio

Si conoscono le generalità dell'anziano deceduto oggi nelle campagne di Civitaquana, T.O. le iniziali dell'82enne.

Un malore fatale dovuto probabilmente allo sforzo fisico compiuto in età avanzata.

L'uomo era impegnato nella raccolta delle olive insieme al figlio. È stato proprio quest'ultimo ad allertare per primo i soccorsi.

Attivato il 118 prima con l'ambulanza medicalizzata e poi con un'eliambulanza, ma i tentativi di rianimare l'anziano non hanno purtroppo sortito gli effetti sperati.

Anche il sindaco Angelo Ciarfella dopo aver appreso la notizia si è subito messo in moto per far pervenire il suo cordoglio ai familiari della vittima.