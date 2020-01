Agguato dopo Pescara-Salernitana, pietre contro le auto dei tifosi campani

Pietre lanciate contro le auto dei tifosi della Salernitana nella zona del casello di Vasto Sud dell'autostrada A14.

Questo quanto accaduto domenica sera al termine della partita di Serie B contro il Pescara.

Come riferisce SalernoToday, alcuni tifosi campani che viaggiavano in auto sono stati presi di mira da teppisti abruzzesi. Il fitto lancio di pietre ha mandato in frantumi i vetri.

Come racconta a SalernitanaLive una delle vittime l'agguato sarebbe stato messo in atto da 4-5 persone appostate dietro a una siepe che hanno lanciato sassi e calcinacci anche grandi. Diverse pietre hanno colpito cofano, tettuccio e finestrino posteriore, andato in frantumi. L'auto dei tifosi è così allontanata velocemente e solo dopo sono stati constatati i danni subiti nell'agguato. Solo uno dei giovani è rimasto leggermente contuso.

(foto di repertorio)