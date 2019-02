Aggressione troupe Rai a Pescara: un pugno a Piervincenzi, in ospedale i colleghi

Ha riportato solo una lieve contusione al volto Daniele Piervincenzi, il giornalista di Rai2 che assieme ai colleghi è stato aggredito a Rancitelli, nel "Ferro di Cavallo" da alcuni residenti durante un servizio destinato alla trasmissione "Popolo Sovrano".

Piervincenzi ha raccontato quanto accaduto, sottolineando come questa volta (era stato già aggredito mesi fa da un membro del clan Spada ad Ostia), se la sia cavata con poco. Peggio è andata a David Chierchini ed a Sirio Timossi che hanno riportato rispettivamente una lesione alla gamba e delle contusioni alla schiena. Timossi è finito in ospedale.

"Il fatto è avvenuto l'altro ieri mentre tornavamo da Pescara dove eravamo andati per approfondire l'inchiesta sui sinti, i cui clan in Abruzzo controllano in maniera stringente il territorio e dove proprio nel capoluogo hanno un fortino, che è il quartiere Rancitelli. All'interno di questo quartiere c'è il 'Ferro di cavallo', un palazzo che è la centrale di spaccio di tutto l'Abruzzo, dove qualche giorno fa è morto un diciottenne. Appena entrati, le vedette ci hanno segnalati, una donna ha urlato: 'scendete e prendetegli la telecamera'. A quel punto è cominciato a pioverci addosso di tutto, mele, bottiglie... Poi sono arrivati quelli che ci hanno aggrediti, aiutati anche dai tossicodipendenti"