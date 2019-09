Ancora tensione al terminal bus, intervengono carabinieri e polizia [FOTO]

Ancora forti tensioni nel primo pomeriggio di oggi nella zona del terminal bus in pieno centro a Pescara.

L'allarme è scattato poco prima delle ore 14 quando alcuni passanti hanno deciso di allertare le forze dell'ordine segnalando come fosse in corso una nuova aggressione.

L'area interessata è sempre la medesima, la stessa nella quale ieri sera è avvenuta una violenta lite finita con due persone costrette a ricorrere alle cure dei sanitari.

Sul posto, oggi pomeriggio, pochi minuti dopo la segnalazione sono intervenute sia le pattuglie dei carabinieri che quelle della polizia ma dei protagonisti del nuovo episodio di violenza non c'era traccia. Si erano già dileguati. I militari dell'Arma e i poliziotti hanno però identificato alcune delle persone presenti nel terminal bus senza rilevare però niente di strano.

