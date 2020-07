Aggredisce l'ex ragazza e le ruba la borsa in piazza Santa Caterina, giovane arrestato per atti persecutori

Aggredisce l'ex ragazza in piazza Santa Caterina a Pescara e le ruba con violenza la borsa per impossessarsi di soldi e sigarette.

Per questa ragione, un giovane di 23 anni di nazionalità senegalese è stato tratto in arresto dalla polizia nella serata di ieri, lunedì 20 luglio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante dopo la segnalazione di un'aggressione ai danni di una ragazza.

Quando i poliziotti sono arrivati il 23enne residente nel capoluogo adriatico stava afferrando da dietro con la violenza la ragazza. La vicenda è stata ricostruita grazie alle testimonianze rese da alcuni passanti che avevano assistito alla scena segnalandola al 113: l’aggressore, poi identificato per N.L., aveva aggredito la ragazza sottraendole con violenza la borsetta, dalla quale aveva poi preso soldi e sigarette. L’arrestato e la vittima in precedenza avevano avuto una relazione sentimentale che si è conclusa a seguito dei ripetuti atti di violenza fisica e psicologica da parte dell’uomo. Nonostante la volontà della giovane malcapitata di troncare la relazione divenuta pericolosa, l’aggressore ha tentato di imporle di riprendere i contatti e, ricevuto l’ennesimo rifiuto, ha risposto con comportamenti violenti e lesivi. Ulteriore degenerazione della vicenda è stata evitata grazie alla prontezza dei numerosi passanti che hanno contattato il 113 e, grazie al tempestivo intervento delle pattuglie, l’extracomunitario è stato tratto in arresto per il reato di atti persecutori e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.