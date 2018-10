Aggredisce i poliziotti in pieno centro e viene "calmato" dallo spray urticante

Un 37enne foggiano, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato ieri dalla Polizia di Pescara in corso Umberto dopo aver malmenato gli agenti della Squadra Volante. I poliziotti sono intervenuti perché avevano ricevuto numerose chiamate che segnalavano come l'uomo stesse molestando i passanti.

Così, giunti sul posto, gli si sono avvicinati cercando di sottoporlo a un controllo. Il 37enne, però, non l'ha presa bene e ha provato a divincolarsi, scalciando violentemente.

A quel punto è diventato inevitabile l'uso dello spray urticante al peperoncino per tentare di "calmare" l'esagitato foggiano.

Ma non è finita qui. Accompagnato in Questura, l'uomo si è scagliato contro i presenti (2 agenti e un Commissario) prendendoli a calci e pugni: è stato quindi arrestato per lesioni personali. È in corso il giudizio per direttissima.