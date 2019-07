Aggressione a minorenne in piazza Salotto: identificato anche il secondo responsabile

Proseguono le indagini dei carabinieri di Pescara in merito all'aggressione e pestaggio avvenuto ieri pomeriggi in piazza Salotto, dove un giovane minorenne è stato colpito con calci alla testa ed alle gambe. I militari infatti hanno identificato anche il secondo aggressore, anch'egli minorenne, grazie alle varie testimonianze dei presenti ed alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Ieri, subito dopo l'aggressione, i carabinieri avevano condotto in caserma un altro giovane che risultava essere uno dei partecipanti al violento pestaggio.

La vittima intanto si trova ricoverata in ospedale in prognosi riservata.