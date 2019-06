Aggredisce ex moglie, figlio e carabinieri: arrestato

Serata piuttosto movimentata a Torre de', Passeri dove un uomo di 65 anni, C.F., ha dato in escandescenze in preda ai fumi dell'alcol. Vittime della sua brutale aggressività, l'ex moglie ed il figlio, aggrediti in casa al termine di un'imprevista irruzione.

Non è la prima volta che il facinoroso reagisce con violenza nei confronti dei familiari. Già in passato si era reso protagonista di simili episodi, ma stavolta sono dovuti intervenire i carabinieri. La presenza degli uomini in divisa ha finito per alterare l'indole già di per sè irascibile dell'aggressore, che si è scagliato contro uno dei militari dell'Arma colpendolo con un calcio.

Una volta immobilizzato con un'azione piuttosto energica, l'uomo è stato portato nella caserma di Popoli e tratto in arresto. La convalida del fermo con rito per direttissima si è tramutata in detenzione domiciliare con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.