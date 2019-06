Aggressione in piena notte in centro a Pescara, calci e pugni a due giovani turisti

Grave episodio di violenza la notte scorsa, quella tra sabato 22 e domenica 23 giugno, in pieno centro a Pescara.

Due giovani turisti di nazionali brasiliana che stavano camminando mano nella mano intorno alle ore 3 in via Umbria sarebbero stati aggrediti da un uomo che li ha colpiti più volte con calci e pugni.

Dopo una scarica di colpi i due ragazzi hanno lanciato l'allarme chiamando il 118 viste le ferite riportate. Sul posto è così giunta un'ambulanza e i soccorittori hanno accompagnato i due giovani in ospedale.

In particolare uno dei due, il più grave, ha riportato ferite evidenti al volto che era tutto tumefatto. I due ragazzi sarebbero stati poi ascoltati dagli agenti della polizia ai quali avrebbero riferito di essere stati vittime di un'aggressione omofoba visto che sono omosessuali e sono stati visti mano nella mano da chi l'ha picchiati. L'aggressore subito dopo si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.