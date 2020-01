Camminano a piedi sull'autostrada, fermati: due di loro sono minorenni

Camminavano a piedi sull'autostrada A14, lungo la corsia di emergenza, mettendo a rischio la propria incolumità e la sicurezza degli automobilisti. Per questo motivo la polstrada di Chieti ha fermato ieri pomeriggio quattro afgani, due uomini e due minorenni, all’altezza del casello di Pescara sud-Francavilla al Mare. Lo riporta ChietiToday.

La loro presenza nei pressi del casello è stata notata da alcuni automobilisti, che hanno così dato l'allarme. I quattro, che non risultano mai identificati in precedenza sul territorio italiano, sarebbero richiedenti asilo. Prima sono stati visitati dal personale del 118, poi portati in Questura per essere identificati.

Verranno condotti in centri di accoglienza. Secondo le prime informazioni, gli afgani potrebbero essere arrivati in Abruzzo dopo aver viaggiato a bordo di un camion, dal quale sono scesi durante una sosta.