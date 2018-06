Trento, affitto negato a ragazza pescarese: "È solo per chi viene da Triveneto e Lombardia"

Questo è quanto si è sentita rispondere una giovane universitaria di Pescara dal proprietario di un appartamento a Trento. La vicenda è stata riportata dal quotidiano online "L'Universitario", nonchè da Trento Today. La ragazza si trova nel capoluogo del Trentino per frequentare la Facoltà di Giurisprudenza. Sta cercando un alloggio, e così contatta il numero di telefono segnalato su un annuncio, chiedendo informazioni.

La risposta, però, è agghiacciante: il padrone di casa precisa di accettare soltanto inquiline del Triveneto o della Lombardia, cioè del nord Italia. Per i meridionali "niente di personale", ma non c'è posto: "E' puramente una mia esigenza". Alla risposta, sbigottita, della pescarese, che gli chiede spiegazioni, l'uomo taglia corto: "Scusa ma non ho tempo da perdere. Ciao".

Tra l'altro, stando a quanto raccontato dalla giovane universitaria, non sarebbe neanche la prima volta che un proprietario di casa si rifiuta di dare un immobile in affitto ai meridionali:

Insomma, si tratterebbe di vero e proprio razzismo tra italiani. La nostra concittadina desidera che questa storia possa essere conosciuta da quante più persone possibili:

“Non è giusto minimizzare, non è giusto sdrammatizzare, non è giusto chiudere gli occhi. Bisogna chiamare le cose con il loro nome, e le uniche parole che possano dirsi per questa situazione sono: pregiudizio e discriminazione. E nel 2018, in una città come Trento, quella che io ho scelto come sede dei miei studi e della mia formazione, vivere episodi come questo è davvero una sconfitta”.