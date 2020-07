Affidamento degli eventi: arresti domiciliari per gli ex assessori Cuzzi e Di Pietrantonio

5 misure cautelari eseguite questa mattina con altrettante persone ristrette agli arresti domiciliari. Tra i destinatari l'ex assessore comunale, oggi consigliere, Giacomo Cuzzi, e gli ex assessori ai grandi eventi Moreno Di Pietrantonio e Simona Di Carlo. Agli indagati sono stati contestati numerosi episodi di corruzione, finanziamento illecito a politici e candidati e turbativa d’asta.

Si è ritenuto di intervenire per il pericolo di reiterazione del reato. I fatti contestati andranno comunque accertati, essendo ancora in una fase di indagine. Il gip è Elio Bongrazio. L'inchiesta è partita a luglio del 2018 da un esposto e le indagini sono state portate avanti dalla guardia di finanza, guidata dal comandante Vincenzo Grisorio e dal tenente colonnello Luca Lauro.

La vicenda riguarda l'affidamento degli eventi da parte dell'allora assessore competente Cuzzi. Ci sono state attività di intercettazione e sono state ascoltate diverse persone informate sui fatti, oltre all'esecuzione di diverse perquisizioni.

Sotto la lente d'ingrandimento delle fiamme gialle è finito il rapporto tra l'assessore Giacomo Cuzzi e l'imprenditore Andrea Cipolla, al quale sono stati affidati 31 eventi tra dicembre 2014 e maggio 2019, per un rapporto di quasi esclusiva coincidente con il periodo della carica di Cuzzi, dal luglio 2014 a maggio 2019:

«Nel corso del quinquennio - scrive la Finanza - sono stati accertati fatti di corruzione e turbativa d’asta nell’affidamento dell’organizzazione di ben 22 concerti tenutisi a Pescara per un importo di circa 1,2 milioni di euro».

Ci sarebbe stato un illecito finanziamento della campagna elettorale di Cuzzi, a febbraio 2019 e maggio 2019, da parte di Cipolla. I 21 eventi inoltre sono stati affidati in modo diretto senza appalti in violazione della normativa in materia. Coinvolte anche 5 società, che sono state interdette per 4 anni. Parallelamente si è proceduto al sequestro di beni per circa 15.000 euro.

Altra vicenda è quella che riguarda Simona Di Carlo, altro ex assessore comunale dal 2017 al 2019, e Moreno Di Pietrantonio. I due si sarebbero adoperati per far affidare all'imprenditore Cristian Summa (anch'egli posto ai domiciliari) l'organizzazione di eventi per un totale di circa 190mila euro. Tutti sono indagati per corruzione.

La terza vicenda, infine, riguarda solo Di Pietrantonio e Di Carlo, con quest'ultima che si è vista assegnare un posto nella Asl. In particolare, spiega la Gdf, è emerso che un concorso pubblico alla Asl di Pescara «veniva “pilotato” da Moreno Di Pietrantonio, dirigente medico della stessa Asl, in qualità di segretario cittadino di un partito, per garantire a Di Carlo, già assessore del Comune di Pescara e candidata con lo stesso alle elezioni comunali, il conferimento di un incarico di collaboratore amministrativo a tempo determinato, per la durata di tre anni».

Nel bando del concorso, aggiungono i baschi verdi, «veniva introdotta la previsione di requisiti caratterizzanti e specifici, posseduti proprio dalla vincitrice del concorso, con la certezza che potesse essere l’unica a detenerli».