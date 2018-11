Aeroporto, controlli antidroga della polizia di frontiera [FOTO]

Blitz antidroga in aeroporto della Polizia di frontiera, su impulso del dirigente Dino Petitti.

Le verifiche, con l'ausilio del cane Ketty dell'unità cinofila della Questura di Pescara, sono state effettuate su oltre 300 persone, tra quelle in transito e quelle presenti in aeroporto.

In particolare, un controllo capillare è stato messo in campo per i 250 passeggeri provenienti da Bergamo e Catania.

Nessuna irregolarità riscontrata, ma questa operazione è volta a dare maggiore sicurezza in un punto critico come l'aerostazione. Non a caso, infatti, il servizio - partito con i voli di Girona - sarà sempre più esteso a tutti i voli in transito nazionali e internazionali.

Era da diversi anni che non venivano più fatti i servizi antidroga con i cani da parte della Polizia di Stato: negli ultimi tempi, infatti, se n'era occupata solo la Guardia di Finanza.