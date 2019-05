Si addormenta e non scende in tempo alla fermata, passeggero dà in escandescenze

Una pattuglia della polizia autostradale è intervenuta nel weekend al casello A14 di Pescara Nord-Città Sant'Angelo per quietare l'uomo che, non essendosi svegliato a San Benedetto del Tronto, si era arrabbiato e non riusciva a calmarsi