Acquisti online, si sospetta una truffa

In questi giorni la polizia postale sta ricevendo diverse denunce di reati telematici relativi ad acquisti di elettrodomestici effettuati su un portale e-commerce.

A cadere nel tranello sono stati degli incauti utenti del Pescarese, tratti in inganno da un annuncio presente sui social.

Il post, apparso su molti gruppi Facebook legati a proposte di lavoro, offriva l'opportunità di guadagnare circa 100 euro a settimana attraverso un sistema di condivisione di offerte commerciali in promozione e pubblicate sul sito http://www.vorwekpoint.com.com, facente riferimento a una ditta con sede in provincia di Bologna.

Questa diffusione ad ampio raggio doveva essere documentata da screenshot e inviata tramite whatsapp a un numero di cellulare di riferimento. Tutto questo per garantirsi la cifra stabilita. Semplice, redditizio e poco impegnativo. È quanto hanno pensato Ilaria e Roberta, rispettivamente di Collecorvino e Pescara, che hanno risposto all'annuncio e si sono subito impegnate a diffondere la vendita dei prodotti pubblicizzati sul dominio sospetto.

Il loro tramite non ha un'identità ben precisa e sul suo profilo ci sono soltanto informazioni vaghe e generiche, con qualche foto di dubbia provenienza. Ogni contatto avveniva in forma privata con messaggi di chat e con nessuna possibilità di colloquio telefonico. Dopo lunga attesa, le due ragazze hanno provato invano a contattare la referente per sollecitare il bonifico delle percentuali totalizzate e pattuite.

Inoltre sono state bersagliate da clienti che hanno acquistato, dietro il loro suggerimento promozionale, alcuni articoli che non sono mai giunti a destinazione. Arben, operaio albanese di 44 anni residente a Scafa, aveva ordinato un televisore Samsung al prezzo irrisorio di 230 euro. Il pagamento è stato effettuato mediante postepay senza però ricevere la merce. Situazioni simili sono capitate a tantissime persone in tutta Italia.

La cosa più sconcertante è che, nonostante le denunce presentate, il sito risultasse ancora attivo fino a pochi giorni fa e gli annunci riguardanti l'opportunità di lavoro appaiano ancora presenti sui gruppi social, ma pubblicati da altri profili misteriosi e sconosciuti.

La redazione del programma "Le Iene" si è già attivata per realizzare un servizio d'inchiesta e l'azienda Vorwerk Italia ha incaricato i suoi legali e l'ufficio anti frode per cautelarsi e proteggere la propria immagine.