Acquista un'auto incidentata e ne simula il furto, denunciato

Un 25enne veneto, residente da tempo nella nostra città, è stato denunciato dalla polstrada di Pescara per tentata truffa assicurativa e simulazione di reato. Il giovane aveva acquistato nel Modenese una Bmw fortemente incidentata e ne aveva simulato la riparazione sottoscrivendo una polizza assicurativa per la responsabilità civile che prevedeva l'installazione di un sistema Gps.

In realtà questo sistema era stato fissato su un'altra macchina in possesso del 25enne, per simularne l'utilizzo. In un secondo momento, il ragazzo ha denunciato il furto dell'auto a Roma (in realtà mai avvenuto) per poter incassare il premio dell'assicurazione.

Le indagini hanno consentito di scoprire che non solo la vettura non era mai stata riparata, ma non era neanche mai andata a Roma. E così il 25enne ha rimediato una segnalazione a piede libero alla Procura della Repubblica di Pescara.