VIDEO | Incredibile in ospedale, fiume d'acqua dagli ascensori

Ha davvero dell'incredibile il video girato all'interno dell'osperdale di Pescara e pubblicato dal consigliere regionale Antonio Blasioli oggi, mercoledì 10 luglio. Come mostrano chiaramente le immagini l'ondata di maltempo ha colpito duramente la struttura sanitaria e dagli androni degli ascensori scende letteralmente un fiume d'acqua.

L'acqua ha invaso non solo i seminterrati allagandoli ma anche il piano terra. Sono in corso verifiche negli ascensori per accertare se è possibile gestire le emergenze mentre è stata momentaneamente sospeso l'uso delle sale operatorie.