Accoltellamento in piazza Santa Caterina, due feriti: un giovane in gravi condizioni [FOTO]

È davvero pesante il bilancio del nuovo episodio di violenza che si è verificato nella zona di piazza Santa Caterina a Pescara nel tardo pomeriggio di ieri mentre si stava tenendo la prima seduta del consiglio comunale.

In ospedale sono finite due persone: un 26enne originario del Mali, A.D.J., e un 46enne di Francavilla al Mare, A.F.S..

A riportare le conseguenze peggiori è stato il 26enne con ferite da eviscerazione all'addone che hanno richiesto anche un intervento chirurgico. Per il 46enne invece ferite a un braccio e alla mandibola.

In base alla ricostruzione di quanto successo, la lite è scoppiata all’interno dei giardini presenti in piazza Santa Caterina da Siena e si è conclusa in strada, lato monti. A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini che hanno assistito, increduli a quanto stesse avvenendo. Così poco dopo sul posto, oltre a due ambulanze del 118, sono arrivatele pattuglie della polizia, con Squadra Volante, Mobile Reparto Prevenzione Crimine e la Scientifica. La Squadra Mobile, diretta da Dante Cosentino, si sta occupando delle indagini.

È stato trovato un coltello, sottoposto a sequestro, così come vestiti e oggetti dei due contendenti. All’origine dell’accoltellamento ci sarebbero fatti legati alla droga.