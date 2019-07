Lite con accoltellamento in corso Vittorio Emanuele [FOTO]

Violenta lite tra due giovani di 25 e 34 anni, entrambi di nazionalità nigeriana, su corso Vittorio Emanuele. Il fatto si è verificato nella serata di oggi, 27 luglio, poco prima delle ore 20.

La pesante discussione è finita con un accoltellamento all'esterno di un negozio di riparazione e accessori per la telefonia: uno dei due stranieri è stato colpito più volte con un coccio di bottiglia, sia al braccio che al collo, ed è poi entrato all'interno dell'esercizio commerciale dove si è accasciato a terra, non prima di ricevere dal suo aggressore anche un calcio in pieno volto.

Sul posto la polizia e la polizia scientifica. Dopo l'intervento del 118 il ferito è stato trasportato in ospedale, mentre l'altro è fuggito ed è stato ritrovato poco dopo dalle forze dell'ordine, nei pressi del terminal bus.