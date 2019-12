Accessi abusivi a banche dati protette da misure di sicurezza, blitz anche a Pescara

Ha riguardato anche Pescara l'operazione della Gdf di Roma su episodi di corruzione e accesso abusivo ai sistemi informatici. Gli accusati avrebbero più volte effettuato accessi abusivi alle banche dati protette da misure di sicurezza (chiavi e codici d'accesso), fornendo preziose informazioni a società di investigazioni o che operavano nel settore del recupero crediti. Tutto questo è avvenuto in un arco temporale di quasi 4 anni.

Per tale motivo sono scattate, in tutta Italia, 12 ordinanze di misura cautelare emesse dal Gip di Roma. In azione il nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza capitolina, che ha dato esecuzione alle disposizioni del tribunale. Nello specifico:

6 persone sono finite ai domiciliari

4 persone sono state sospese dal pubblico ufficio

2 persone sono state interdette dall'esercizio dell'attività imprenditoriale

Il blitz ha riguardo, oltre la nostra città, anche Roma, Milano, Padova, Venezia, Ancona e Cremona. Inoltre sono stati sottoposti a sequestro preventivo denaro e beni per circa 280mila euro, valore corrispondente al prezzo e al profitto della corruzione.