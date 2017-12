Accattonaggio molesto tra Silvi e Atri, tre stranieri finiscono nei guai

Gli agenti del Commissariato di Atri hanno rintracciato e sottoposto a controllo alcuni stranieri dediti all'accattonaggio tra Silvi e Atri. Per due di loro, un nigeriano di 28 anni e un senegalese di 19 anni, è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria per reati in materia di immigrazione, essendo entrambi sprovvisti di documento identificativo e di permesso di soggiorno, mentre un terzo cittadino extracomunitario è stato sanzionato ai sensi del Codice della Strada in quanto sorpreso a svolgere abusivamente la professione di parcheggiatore davanti all'ospedale di Atri.

Gli agenti del Commissariato, infatti, in servizio in abiti civili, dopo aver osservato più volte il soggetto mentre dirigeva le manovre per gli utenti del nosocomio, procedevano alla contestazione nei confronti dell'extracomunitario, in regola con il permesso di soggiorno, della violazione prevista dal Codice della Strada, comminandogli la sanzione amministrativa di circa 700 euro. Successivamente, lo stesso, residente a Sassari, è stato altresì raggiunto dal foglio di via obbligatorio emesso nella stessa giornata dal Questore di Teramo con termine di 5 giorni per raggiungere la propria residenza e annesso divieto di ritorno nel Comune di Atri per tre anni.