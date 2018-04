Abusivi e case popolari, Forza Italia: "La nuova legge già esiste"

La nuova legge regionale per l'assegnazione delle case popolari già esiste, è stata presentata da Forza Italia e sarà votata martedì prossimo dal consiglio regionale. E' la replica di Sospiri, capogruppo alla Regione di Forza Italia, dopo la proposta di legge presentata ieri dal M5S.

Sospiri evidenzia come i punti in comune con la proposta dei pentastellati siano tanti:

"Il dispositivo non solo impone al soggetto richiedente un alloggio di risiedere sul territorio da almeno 5 anni e di avere un lavoro, ma soprattutto impedisce le assegnazioni in caso di condanne e o pendenze giudiziarie. Una norma che, dopo aver già superato l’esame delle Commissioni, risolverà tutti i problemi denunciati dal Sunia tra i quartieri popolari non solo di via Passo della Portella-via Rigopiano, ma in tutti i rioni a rischio come via Caduti per Servizio o Villa del Fuoco. Ai consiglieri del Movimento 5 Stelle resta ben poco da ‘inventare’, piuttosto martedì garantissero il proprio voto favorevole alla nostra proposta di legge che ha già compiuto il proprio iter”.