Abruzzo: treni regionali puntuali al 93.5%

Sale la puntualità dei treni regionali abruzzesi gestiti da Trenitalia, e sale anche l'indice di gradimento dei clienti. La società di trasporti ha comunicato i dati di un'indagine statistica riguardanti il 2017. Circa il 93,5% dei convogli regionali è arrivato con massimo 5 minuti di ritardo, con una crescita del 6,1% rispetto al 2014.

L'indice di gradimento arriva al 90,1%, con il giudizio dei clienti che sale nel confronto con gli anni precedenti 2016 e 2015 (+4,1% vs novembre 2016 e +5,3% vs novembre 2015) soprattutto per il comportamento del personale e l'illuminazione delle carrozze.

Rispetto a novembre 2016 i trend di maggiore crescita si registrano in: permanenza a bordo +3,1% (87,0% vs 83,9%), puntualità +5,8% (78,2% vs 72,4%) e security +3,5% (85,5% vs 82,0%).