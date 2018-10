Abruzzo Meteo, le previsioni del tempo: San Cetteo con la pioggia?

Sarà un San Cetteo con la pioggia? C'è questo rischio, almeno secondo quanto segnalato da Abruzzo Meteo. Già da oggi, a causa del richiamo di masse d’aria fresca provenienti dai vicini Balcani, si prevedono annuvolamenti sulla nostra regione, più consistenti sulle zone interne e montuose, dove nelle prossime ore non si escludono rovesci pomeridiani, in attenuazione in serata e in nottata.

La nuvolosità sarà in aumento sull'Abruzzo a partire dal pomeriggio-sera di mercoledì (10 ottobre) e nella giornata di giovedì (11 ottobre): inizialmente si tratterà di nubi alte e stratificate, ma non si escludono addensamenti più consistenti a ridosso dei rilievi.

Residua instabilità probabile altresì nel fine settimana, anche se si tratta di una tendenza da analizzare ed eventualmente confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con possibili banchi di nebbia nelle valli interne dell’Aquilano, sulla Marsica e, localmente, sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico, in diradamento durante le ore più calde della giornata.

Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità sul versante orientale e a ridosso dei rilievi, dove non si escludono rovesci pomeridiani, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico ma in attenuazione in serata e in nottata.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi.

Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata.