Abbateggio: si nasconde sotto il letto della ex con un coltello, arrestato

Rientra in casa ma si accorge che l'uscio è stato chiuso dall'interno. Un particolare che probabilmente ha salvato la vita ad una donna della Romania residente a Abbateggio, sottoposta per un brutto periodo alle vessazioni del suo convivente, un connazionale sul quale pendeva già un provvedimento disposto dal Gip di Pescara. In manette è finito Jianu Iliuta Dorin, 42 anni, per porto abusivo d'arma da taglio e per aver violato il divieto di avvicinamento all'abitazione della ex compagna.

L'uomo si è introdotto in casa della vittima, attendendo il suo rientro col chiaro intento di farle del male. Fondamentale la chiamata al 112 e l'arrivo dei Carabinieri. Con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, i militari delle stazioni di San Valentino e Caramanico hanno fatto irruzione nell'appartamento da una finestra e una volta entrati in camera da letto si sono accorti del nascondiglio. Sotto il letto matrimoniale, impugnando un coltello a serramanico, c'era il malintenzionato appostato da tempo, in attesa di fare una brutta sorpresa alla ex fidanzata. Una storia dai contorni drammatici che mette ancora una volta in evidenza episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti delle donne.

Il Comandante dei Carabinieri della Compagnia di Popoli ha dichiarato: