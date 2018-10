A25: pezzo di cemento si stacca a pochi metri da una pattuglia della Polizia

Un pezzo di cemento si è staccato nella giornata di oggi sul viadotto "Campo Croce" lungo la A25 all'altezza della direzione Pratola Peligna - Sulmona. Il blocco si è staccato a poche decine di metri da un posto di blocco della Polizia Stradale, con uno degli agenti che si è accorto del distacco vedendo il pezzo di cemento precipitare.

A denunciare l'accaduto Sabatino Romano, Segretario nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), che sottolinea come solo per puro caso nessuno sia stato colpito, aggiungendo che il pezzo di cemento avrebbe potuto colpire gli agenti o un automobilista in transito qualora il distacco fosse avvenuto da qualche struttura che sovrasta la carreggiata.