Paura lungo l'autostrada A14, incendio fra Pescara sud ed Ortona

Fiamme e fumo lungo l'autostrada A14 nel tratto fra Pescara Sud e Ortona. La segnalazione arriva da Autostrade per l'Italia che per ora non ha fornito ulteriori dettagli o notizie riguardanti code e disagi per l'incendio. In mattinata, c'era stato un incidente che aveva provocato fino a 4 km di coda sempre in quella zona, nel tratto fra i caselli di Ortona e Val Di Sangro.

Non sono segnalate code nel tratto pescarese ad eccezione per i rallentamenti all'uscita del casello di Pescara Nord Città Sant'Angelo per l'obbligo imposto ai mezzi pesanti che non possono attraversare il viadotto Cerrano per il divieto imposto dalla magistratura di Avellino.